Серед загиблих в результаті стрілянини в Німеччині п'ять громадян Туреччини

П'ять громадян Туреччини стали жертвами стрілянини в німецькому місті Ханау. Про це заявив посол Туреччини в Німеччині Алі Кемаль Айдин, повідомляє NTV.

За його словами, в ході збройного нападу в Ханау загинули п'ятеро турецьких громадян.

У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що ймовірно йдеться про напад, що мав правоекстремістський характер.

Нагадаємо, увечері 19 лютого невідомий чоловік відкрив стрілянину в двох кальян-барах в місті Ханау. В результаті стрілянини загинули 9 осіб. Більшість жертв мали курдське походження. Також поранення отримали близько п'яти чоловік.

Після тіло ймовірного стрільця було виявлено в його будинку. Поруч знаходилося тіло 72-річної матері. Повідомлялося, що передбачуваний організатор стрілянини в німецькому місті Ханау залишив передсмертну записку і відеоповідомлення, в якій пояснив мотив злочину. При цьому текст листа не наводився.

Генеральна прокуратура Німеччини розглядає стрілянину в місті Ханау як ймовірний терористичний акт.