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Серед загиблих - дитина. З'явилися відео наслідків обстрілу Слов'янська

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Слов'янськ, Неділя 03 липня 2022 17:32
Серед загиблих - дитина. З'явилися відео наслідків обстрілу Слов'янська Наслідки обстрілу Слов'янська (фото: facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Наталія Гурковська

Серед загиблих в результаті обстрілу Слов’янська Донецької області 3 липня, є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Вадима Ляха.

"Серед загиблих - дитина. Серед поранених - працівник комунального підприємства", - розповів він.

За його словами, під обстріл потрапили декілька мікрорайонів міста - Артема, Залізничний, Північний, Машмет, М'ясокомбінат.

"Руйнування в житловому секторі та на комунальних підприємствах - КАТП, тролейбусному управлінні, фільтрувальній станції", - додав Лях.

Серед загиблих - дитина. З'явилися відео наслідків обстрілу Слов'янськаСеред загиблих - дитина. З'явилися відео наслідків обстрілу Слов'янська

Як повідомлялось, 3 липня Слов'янськ (Донецька область) потрапив під наймасштабніший обстріл російських окупантів за останній час. У місті спалахнуло через ворожі атаки до 15 пожеж.

Додамо, що внаслідок обстрілу російських окупантів Слов'янська Донецької області 3 липня 6 людей загинули та 15 отримали поранення.

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Слов'янськ
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