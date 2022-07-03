Серед загиблих - дитина. З'явилися відео наслідків обстрілу Слов'янська
Серед загиблих в результаті обстрілу Слов’янська Донецької області 3 липня, є дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Вадима Ляха.
"Серед загиблих - дитина. Серед поранених - працівник комунального підприємства", - розповів він.
За його словами, під обстріл потрапили декілька мікрорайонів міста - Артема, Залізничний, Північний, Машмет, М'ясокомбінат.
"Руйнування в житловому секторі та на комунальних підприємствах - КАТП, тролейбусному управлінні, фільтрувальній станції", - додав Лях.
Як повідомлялось, 3 липня Слов'янськ (Донецька область) потрапив під наймасштабніший обстріл російських окупантів за останній час. У місті спалахнуло через ворожі атаки до 15 пожеж.
Додамо, що внаслідок обстрілу російських окупантів Слов'янська Донецької області 3 липня 6 людей загинули та 15 отримали поранення.