Серед європартнерів США існує "твердий консенсус" щодо протидії Росії, - Держдеп
Фото: керівник прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс (usembassy.gov)
Європейські партнери США дійшли "твердого консенсусу" щодо наслідків для Росії ескалації конфлікту з Україною. Це заявив у вівторок керівник прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Прайс також підкреслив, що майбутні переговори США і Росії в Женеві в рамках діалогу про стратегічну стабільність не включатимуть дискусію по НАТО і Європі.
Представник Держдепу заявив, що переговори будуть обмежені двосторонніми питаннями, тема НАТО і ЄС буде обговорюватися в інших форматах.
Раніше ми писали, що США продовжують закликати Росію відвести сили вздовж кордонів з Україною.