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Серед європартнерів США існує "твердий консенсус" щодо протидії Росії, - Держдеп

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Середа 05 січня 2022 00:22
Серед європартнерів США існує "твердий консенсус" щодо протидії Росії, - Держдеп Фото: керівник прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Анна Полисученко

Європейські партнери США дійшли "твердого консенсусу" щодо наслідків для Росії ескалації конфлікту з Україною. Це заявив у вівторок керівник прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прайс також підкреслив, що майбутні переговори США і Росії в Женеві в рамках діалогу про стратегічну стабільність не включатимуть дискусію по НАТО і Європі.

Представник Держдепу заявив, що переговори будуть обмежені двосторонніми питаннями, тема НАТО і ЄС буде обговорюватися в інших форматах.

Раніше ми писали, що США продовжують закликати Росію відвести сили вздовж кордонів з Україною.

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Державний департамент США
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