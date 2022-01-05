Серед європартнерів США існує "твердий консенсус" щодо протидії Росії, - Держдеп

Європейські партнери США дійшли "твердого консенсусу" щодо наслідків для Росії ескалації конфлікту з Україною. Це заявив у вівторок керівник прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Прайс також підкреслив, що майбутні переговори США і Росії в Женеві в рамках діалогу про стратегічну стабільність не включатимуть дискусію по НАТО і Європі.

Представник Держдепу заявив, що переговори будуть обмежені двосторонніми питаннями, тема НАТО і ЄС буде обговорюватися в інших форматах.