Серед арештованих бойовиків "Вагнера" можуть бути особи з подвійним громадянством

У Білорусі серед арештованих бойовиків ПВК "Вагнера" можуть бути люди з подвійним громадянством. Серед них також є особи, які воювали проти України на території окупованого Донбасу.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив в ефірі "Громадського радіо".

За його словами, вони за законодавством Білорусі мають бути видані Україні для суду.

"Оскільки ПВК "Вагнер" - це структура, яка є напівдержавною і вона використовується для просування російських державних інтересів на території України, Сирії, Судана, Лівії, зрозуміло, що Росія і їхнє керівництво будуть відстоювати цих осіб", - підкреслив заступник голови МВС.

Він заявив, що через російський вплив вони можуть випустити, але Україна повинна наполягати на тому, щоб їх видали.

Нагадаємо, у зв'язку з затриманням бойовиків "Вагнера" посла України викликали в МЗС Білорусі; частину затриманих раніше помічено на Донбасі.

Крім того, Служба безпеки України ініціює процес екстрадиції затриманих у Білорусі осіб.