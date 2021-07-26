Відразу три країни ЄС відкрилися для українців: куди можна поїхати

Зокрема, Фінляндія відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Prizer, Moderna, AstaZeneca (Covishield) і CoronaVac. Але можна потрапити до країни і при наявності негативного тесту або підтвердження того, що перехворів, - тільки за наявності поважної причини.

З 26 липня Швеція приймає українських туристів з біометричними паспортами. В силі залишається вимога про наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 або наявність сертифіката про вакцинацію. Але Швеція поки визнає сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС, Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії та Ватикані.

Португалія з півночі 26 липня дозволила в'їзд для українців будь-яким транспортом. Для в'їзду необхідно надати негативний ПЛР-тест, тест на антиген або COVID-сертифікат, виданий в будь-якій країні Євросоюзу.