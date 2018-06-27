Супутник зафіксував роботи з модернізації ядерного центру в КНДР

На північнокорейському ядерному центрі в Йонбені проводяться інфраструктурні роботи

Знімки, зроблені супутником 21 червня, свідчать про те, що на північнокорейському ядерному центрі в Йонбені проводяться інфраструктурні роботи. Про це повідомляє 38 North з посиланням на дані Інституту США та Північної Кореї при американському університеті Джонса Хопкінса.

Відзначається, що зміни в системі охолодження реактора для виробництва плутонію 5 МВт здаються завершеними, але через досить низьку витрату охолоджуючої води складно визначити стан реактора.

Невідомо, чи працює радіохімічна лабораторія, яка використовується для відділення плутонію від відпрацьованих паливних стержнів. Пов'язана з нею теплова електростанція, ймовірно, продовжує свою роботу.

Крім цього, біля градирні (охолоджувальної вежі) нещодавно було зведено невелику непромислову будівлю невідомого призначення.

Фото: інфраструктурні роботи (twitter.com/38northnk)

При цьому наголошується, що будівельні роботи, які проводяться в Йонбені, не повинні розглядатися як такі, що мають яке-небудь відношення до зобов'язань Північної Кореї з денуклеаризації. Підкреслюється, що співробітники ядерного центру будуть продовжувати працювати в звичайному режимі до особливих вказівок Пхеньяна.

Нагадаємо, 14 червня держсекретар США Майк Помпео заявив, що санкції проти КНДР залишаться в силі до повної денуклеаризації.