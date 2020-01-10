Супутник США зафіксував теплові плями двох ракет на шляху до українського літака

Розвідувальний супутник США перед катастрофою українського літака зафіксував теплові плями двох іранських ракет, які були випущені в напрямку літака. Про це повідомив телеканал ABC News, посилаючись на неназваного високопоставленого американського представника.

Зокрема, розвідка США переконана, що іранський радар здійснив захоплення в ціль українського літака, і потім по ньому були запущені дві ракети класу "земля-повітря", які збили літак.

Нагадаємо, раніше американський телеканал CNN, посилаючись на джерела серед чиновників, повідомив, що аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані могла статися через потрапляння двох ракет "Тор", які виготовляються Росією. За словами неназваного чиновника, знайомого з даними розвідки, український літак, що здійснював рейс з Тегерана до Києва, був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу "Тор", виготовленими в Росії.

Джерело телеканалу стверджує, що в розвідці США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали фіксуються на українському літаку, перш ніж він зазнав аварії.

Раніше в соцмережах опублікували відеоролик, на якому був зафіксований можливий момент попадання іранської ракети в український літак поблизу Тегерана. Розслідувачі Bellingcat повідомили, що перевіряють інформацію.