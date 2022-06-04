Через 10 років. У відселене після аварії на АЕС селище Фукусіма повертаються жителі

Через більше десяти років після ядерної аварії на АЕС у Фукусімі, власники 30 домогосподарств села Фукусіма можуть повернутися в свої будинки після багаторічної очищення території від радіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.

Агентство з реконструкції територій визнало район Кацурао площею 0,95 кв. км поруч із закритою АЕС досить очищеним. З 30 зареєстрованих домогосподарств і 82 жителів у відповідній частині Кацурао тільки чотири домогосподарства, і вісім осіб, висловили намір повернутися.

У найближчі роки ще в кілька кварталів селища зможуть повернутися жителі. Але більше 90% від забрудненої радіацією території будуть закриті для відвідування і життя невизначену кількість часу.