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Сховався під матрацом. Українець намагався непоміченим перетнути державний кордон

Фото: державний кордон (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

На пропусому пункті "Шегені" українець хотів незаконно перетнути державний кордон. Він сховався в мікроавтобусі під матрацом і планував лишитися непоміченим. Однак при перевірці документів та автомобіля, його побачили прикордонники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Вранці до пункту пропуску "Шегині" водій мікроавтобуса завіз вісьмох пасажирів, про що було зроблено відмітку в контрольному талоні. Однак на паспортний контроль прибув водій і сім пасажирів.

Під час огляду транспортного засобу знайшли чоловіка. Він перемістився у багажне відділення та захоався під матрацом.

У такий спосіб українець намагався потрапити до Польщі, адже законних підстав для виїзду за кордон у нього не було. Особу через кордон не пропущено та притягнуто до адміністративної відповідальності, повідомили прикордонники.

Нагадаємо, громадянин Республіки Румунія організував схему перевезення чоловіків призовного віку за чужими паспортами іноземців. Свої послуги оцінював у 5000 доларів США з особи.

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Кордон з Україною