Сховався під матрацом. Українець намагався непоміченим перетнути державний кордон

На пропусому пункті "Шегені" українець хотів незаконно перетнути державний кордон. Він сховався в мікроавтобусі під матрацом і планував лишитися непоміченим. Однак при перевірці документів та автомобіля, його побачили прикордонники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

Вранці до пункту пропуску "Шегині" водій мікроавтобуса завіз вісьмох пасажирів, про що було зроблено відмітку в контрольному талоні. Однак на паспортний контроль прибув водій і сім пасажирів.

Під час огляду транспортного засобу знайшли чоловіка. Він перемістився у багажне відділення та захоався під матрацом.

У такий спосіб українець намагався потрапити до Польщі, адже законних підстав для виїзду за кордон у нього не було. Особу через кордон не пропущено та притягнуто до адміністративної відповідальності, повідомили прикордонники.