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Упростит торговлю. Греция предложила создать транспортный коридор до Одессы

Фото: Кириакос Мицотакис, премьер Греции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Одесса может стать частью нового проекта. Он предусматривает создание транспортного коридора из Греции.

Как передает РБК-Украина, об этом премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил на саммите Украина - Юго-Восточная Европа, который проходит в Одессе.

"Я вижу Одессу как часть амбициозного транспортного проекта, который начнется в порту в Александрополе, затем двигается к Констанции и заканчивается в Одессе", - отметил Мицотакис. 

По его словам, финансировать проект может Евросоюз. Такой проект включил был газовые трубопроводы, железную дорогу и электроэнергию. 

"Это был бы проект, который создаст дополнительный коридор для Украины, чтобы транспортировать ваши товары гораздо быстрее через море", - рассказал премьер. 

Поставки газа через Балканы

Напомним, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг упростила возможность импорта газа через Трансбалканский коридор.

Это поможет укрепить энергетическую безопасность Украины в условиях полномасштабной войны с Россией.

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