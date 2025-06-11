Упростит торговлю. Греция предложила создать транспортный коридор до Одессы

"Я вижу Одессу как часть амбициозного транспортного проекта, который начнется в порту в Александрополе, затем двигается к Констанции и заканчивается в Одессе", - отметил Мицотакис.

По его словам, финансировать проект может Евросоюз. Такой проект включил был газовые трубопроводы, железную дорогу и электроэнергию.

"Это был бы проект, который создаст дополнительный коридор для Украины, чтобы транспортировать ваши товары гораздо быстрее через море", - рассказал премьер.