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Упростит процесс. В Украине хотят цифровизировать военно-врачебную комиссию

Фото: в Украине хотят цифровизировать военно-врачебную комиссию (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Команда Минцифры вместе с Минобороны, Минздрава, Минветеранов, Минсоцполитики разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Каждую минуту военные рискуют жизнью, защищая Украину. Задача государства - минимизировать бюрократию в армии. Поэтому планируем реформировать процессы военно-врачебной комиссии", - отметил Федоров.

Он пояснил, что сейчас военный, получивший ранение, должен пройти ряд инстанций, чтобы получить экспертное заключение комиссии относительно его состояния.

"Например, военного ранили под Бахмутом. Эвакуировали в киевский госпиталь на реабилитацию. После лечения бойцу нужно возвращаться в свою часть, чтобы получить бумажное направление на ВЛК. Затем собрать кучу документов, необходимых для прохождения ВЛК, которая вообще может быть в другом городе. И такой "квест" нужно проходить, даже если военному ампутировали руку или ногу", - объяснил министр.

Однако, согласно разработанному плану, электронный документооборот сократит очереди, а автоматизация процессов снизит нагрузку на раненых бойцов.

"Это лишь небольшая часть из того, что нужно цифровизировать в военной сфере. Наши военные достойны получать человечные услуги. Именно благодаря им можем дальше работать и цифровизировать", - подчеркнул Федоров.

Напомним, ранее Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития "Действия".

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