Попит впав на 40%: яку електроніку купують українці

Падіння обсягу ринку

За словами Деревицького, наразі асортимент "АЛЛО" істотно не змінився, змінився попит та обсяги продажів залежно від категорії товару.

"Попри тенденцію до відновлення ринку, в одиницях товару попит на ринку електроніки впав по всіх категоріях, в середньому на 40% порівняно з довоєнним, особливо це стосується великогабаритної маломобільної техніки", - додав він.

Деревицький зазначив, що за останній місяць підріс попит лише на планшети, а також на електротранспорт, що очікувано через проблеми з пальним та транспортом у містах. В грошовому вимірі особливо впали продажі телевізорів з великою діагоналлю, великої побутової техніки - важких для транспортування пристроїв, а також ноутбуків.

"На зменшення попиту, звичайно, вплинула ситуація в країні, доходи та купівельна спроможність українців, а також поступовий ріст цін. На ринку електроніки середня ціна змінилась залежно від категорії: є такі, що виросли в ціні, і є такі, що впали", - сказав він.

Найбільше по ринку здорожчала кухонна техніка: плити (+12%), посудомийки (+10%), морозильні камери та витяжки (+8%). Також носимі гаджети, монітори та електронні зубні щітки - на 11% кожна категорія. Вартість смартфонів та ноутбуків зросла незначно (+5-6%), на решту техніки - майже залишились на тому ж рівні.

Причини здорожчення техніки

"Причин здороження чимало. Перша причина - це зростання курсу валют та його нестабільність, що вимагає дистриб’юторів закладати ризики в ціну. Друга - зміна логістики, адже через неможливість поставок через Одеський порт компанії мають завозити товари через порти сусідніх країн, а далі - наземним транспортом", - зазначив голова ради директорів ГК "АЛЛО".

Є категорії, які навпаки впали в ціні - через падіння попиту та наявність запасів товару у продавців. Так, в середньому по ринку знизились ціни на кавоварки (-19%), праски (-18%), а також на телевізори (-10%) та пилососи (-8%), додав він.