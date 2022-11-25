Попытки захвата обречены. Киев наращивает оборону, - Сухопутные войска

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подчеркнуло, что столица Украины имеет достаточно оборонных возможностей, чтобы отразить любое нападение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
Как сообщило Командование Сухопутных войск ВСУ, в настоящее время не фиксируются достаточные военные группировки врага для нападения с северного направления. Однако это не повод пренебрегать защитой столицы и безопасностью граждан.
Военные вместе с гражданскими инженерами и строителями наращивают оборонительные способности города, продолжают оборудовать мощные фортификационные укрепления. На опорных пунктах украинских бойцов Сил обороны обустраивают места для укрытия и проживания личного состава. Также устанавливаются длительные огневые сооружения для ведения оборонного боя.
"Работа продолжается. Любые, даже гипотетические попытки противника захватить столицу - обречены", - говорится в сообщении.
Напомним, Украина возводит стену на границе с Беларусью, чтобы остановить даже гипотетическое продвижение противника.
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