Попытки захвата обречены. Киев наращивает оборону, - Сухопутные войска

Как сообщило Командование Сухопутных войск ВСУ, в настоящее время не фиксируются достаточные военные группировки врага для нападения с северного направления. Однако это не повод пренебрегать защитой столицы и безопасностью граждан.

Военные вместе с гражданскими инженерами и строителями наращивают оборонительные способности города, продолжают оборудовать мощные фортификационные укрепления. На опорных пунктах украинских бойцов Сил обороны обустраивают места для укрытия и проживания личного состава. Также устанавливаются длительные огневые сооружения для ведения оборонного боя.

"Работа продолжается. Любые, даже гипотетические попытки противника захватить столицу - обречены", - говорится в сообщении.