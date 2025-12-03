Попытки РФ оккупировать Гуляйполе провалились, - ЦПД

"Попытки россиян оккупировать Гуляйполе на Запорожском направлении провалились. (Российский диктатор Владимир - ред.) Путин надувается как шарик перед американцами в попытке продемонстрировать, что "может на фронте все", но реальность противоположная", - отметил Коваленко.

Он также подчеркнул, что россияне не способны проломить фронт, хотя бои продолжаются и действительно очень тяжелые.

"Цель РФ остается неизменной - уничтожение государства Украина, но ничего у них не получится", - добавил руководитель ЦПД СНБО.