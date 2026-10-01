Попытка России пустить зерновой экспорт в обход Черного моря потерпела крах, - Bloomberg

В ответ на атаки Украины в Черном море страна-агрессор пытается изменить логистику зернового экспорта. По данным консалтинговой компании Kpler, пяти основным альтернативным портам удалось увеличить отгрузку зерна и масличных культур до 1,3 млн тонн в пиковый сезон с июля по сентябрь.

Однако этот показатель остается скудным по сравнению с главными черноморскими портами России, которые за аналогичный период способны обрабатывать около 12 млн тонн продукции.

"Суровая реальность состоит в том, что, по сути, не существует экспортных маршрутов, способных заменить Черное море", - подчеркнул управляющий директор компании "СовЭкон" Андрей Сизов.

По его словам, позже в этом году РФ потенциально сможет отгружать альтернативными путями до 3 млн тонн ежемесячно, но удвоить экспорт просто невозможно.

Действия Кремля и рост логистических расходов

Чтобы стимулировать новые маршруты, российское правительство временно отменило экспортные пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень, а также ввело субсидии на железнодорожные перевозки из южных регионов к Балтийскому морю.

Благодаря этому в период с 1 по 22 сентября ежедневные объемы железнодорожных отгрузок сельхозпродукции с юга России в балтийские порты Усть-Луга и Высоцк выросли на 465%.

Однако главным препятствием для РФ остается экономическая нецелесообразность такой торговли. Аналитик рынка насыпных грузов Серена Пьяццо и судовой брокер Барбара Росси из компании Ifchor Galbraiths подсчитали, что доставка зерна в Египет через Балтийское море стоит на 30-35% дороже за тонну по сравнению с традиционными черноморскими маршрутами.

Расчеты производились для балкеров класса Handysize вместимостью 30 000-35 000 тонн. Специалисты добавляют, что определить точные текущие ставки фрахта в Черном море сейчас сложно из-за отсутствия спроса со стороны покупателей.

Бессмысленность новых маршрутов

Эксперты рынка перевозок подчеркивают, что разворот логистических потоков противоречит основной географии продаж российского зерна.

"Если взглянуть на географию российского экспорта зерна, то, по моему мнению, это просто не имеет смысла. Россия поставляет значительные объемы грузов в Северную Африку - в частности в Тунис, Алжир и Египет", - отметил руководитель черноморского направления в судном брокерском агентстве Thurlestone Shipping.