Попытка Путина получить от БРИКС поддержку войны против Украины провалилась, - спикер ЕС
Попытка российского диктатора Владимира Путина получить от БРИКС поддержку войны против Украины провалилась. Саммит в Казани стал примером изоляции России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Европейского Союза Питера Стано во время брифинга.
Он отметил, что в ЕС приняли во внимание декларацию саммита БРИКС в Казани. По словам спикера, саммит был попыткой Путина злоупотребить ротационным председательством России в БРИКС, чтобы попытаться выйти из международной изоляции.
По мнению Стано, попытка России получить поддержку войны против Украины была провальной.
"Если мы взглянем на Казанскую декларацию, в ней нет единой позиции относительно продолжающейся агрессивной войны России против Украины, она содержит ссылку на "национальные позиции" стран-членов. Такая ссылка демонстрирует, что попытка РФ получить любую поддержку (войны против Украины-, ред.) в формате БРИКС провалилась снова", - сказал Стано.
Спикер ЕС добавил, что такая позиция стран членов БРИКС является еще одним примером международной изоляции России из-за войны в Украине.
Он также заявил, что ЕС не воспринимает пункты декларации БРИКС по "односторонним неправомерным" санкциям. Стано подчеркнул, что ограничения ЕС обоснованы и применяются против людей и стран, которые являются нарушителями международного права.
Саммит БРИКС в Казани
С 22 по 24 октября в российской Казани проходил саммит стран БРИКС (это группа, в которую входят 10 стран - Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия).
На саммит в России приехали более 20 лидеров, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Антониу Гутерриш.
Накануне участники саммита приняли общую декларацию, где упомянули Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о саммите БРИКС, подчеркнув, что пока идет саммит, из Северной Кореи перемещают войска поближе к фронту в Украине.
Детальнее о российском саммите БРИКС в Казани - в материале РБК-Украина.
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