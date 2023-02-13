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Попытка поцеловать кровавые руки Путина. В МИД отреагировали на заявления Берлускони о Зеленском

Фото: спикер МИД Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Заявления бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони относительно войны России против Украины и главы украинского государства Владимира Зеленского неприемлемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко.

Отметим, что Берлускони подверг критике премьер-министра Италии Джорджию Мелони за встречу с Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, если бы он оставался премьером, он не встретился бы с украинским лидером. Берлускони также заявил, что если бы Зеленский прекратил якобы "атаковать" Донбасс, российского вторжения не было бы.

Николенко рассказал, как в 2010 году тогдашний премьер-министр Сильвио Берлускони прилетел в Ливию на встречу с Муаммаром Каддафи. Во время официальной церемонии в присутствии телекамер Берлускони целовал руки ливийскому диктатору, чтобы продемонстрировать лояльность.

"Нелепые обвинения Берлускони в адрес украинского президента - попытка поцеловать по локти в крови руки Путина. Попытки продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору", - написал спикер.

При этом Берлускони должен отдавать себе отчет, что, распространяя российскую пропаганду, он поощряет РФ к продолжению ее преступлений против Украины, поэтому несет политическую и моральную ответственность.

При этом Офис Мэлони после неприемлемых заявлений Берлускони заявил, что итальянское правительство "твердо и уверенно" поддерживает Украину. В свою очередь, наша страна высоко ценит ее оперативную реакцию и непоколебимую поддержку.

Напомним, Мэлони обиделась, что ее не пригласили на встречу с Зеленским в Париж. Однако лидеры встретились позже в Брюсселе.

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ИталияВладимир ЗеленскийСильвио Берлускони