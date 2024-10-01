Попытка номер три. Какие ошибки Израиль допускал во время прошлых войн в Ливане

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В ночь на 1 октября Израиль приступил к наземной военной операции на юге Ливана. Цель операции – уничтожить инфраструктуру террористической группировки "Хезболла", которая постоянно обстреливает территорию Израиля, и эти обстрелы в последние месяцы стали особенно активными.

Это уже третий заход Израиля в Ливан. Предыдущие два, хотя и позволили Израилю выполнить определенные актуальные для того времени задачи, в целом показали, что израильское руководство тоже может допускать ошибки. Для успеха текущей операции важно сделать из них выводы.

Первая ливанская война – операция "Мир Галилеи"

В 1975 году в Ливане разразилась гражданская война. Десятки этнических и религиозных общин вступили в борьбу за передел сфер влияния. В Ливан были введены войска соседней Сирии. В конфликт активно включились и боевики Организации освобождения Палестины (ОВП) – террористической группировки, которая вела борьбу с Израилем под флагом защиты палестинских беженцев. Со временем ООП взяло под контроль юг Ливана и, опираясь на эту территорию, активизировало обстрелы и теракты против Израиля.

Сначала ответ на такие действия был ограниченным. Армия обороны Израиля проводила ограниченные операции и дистанционно уничтожала огневые позиции, с которых велись обстрелы, и в июне 1982 года началась масштабная военная операция. Ее ключевая цель – уничтожить позиции ООП. И это действительно удалось сделать в достаточно короткие сроки. Лидеры группировки перебрались в далекий Тунис.

Боевики ООП на юге Ливана в 1982 г. (фото: Getty Images)

Однако международное сообщество осудило израильскую операцию. Совбез ООН единогласно одобрил резолюцию 509, в которой потребовал от Израиля немедленно вывести свои вооруженные силы за границы Ливана. Настоящее давление, впрочем, началось только в сентябре 1982 года, когда союзные Израилю боевики ливанской партии "Катаиб" (праворадикальные христиане-марониты) устроили массовые убийства в палестинских лагерях беженцев Сабра и Шатила. Данные о количестве убитых разнятся – от 460 до 3500 мирных жителей. Ухудшило ситуацию то, что правительство Израиля во главе с Менахемом Бегиным и Ариэлем Шароном сразу отказалось обеспечить расследование этого военного преступления. И в самом Израиле общество тоже раскололось во взглядах на эту историю.

Кроме того, израильские войска в Ливане несли постоянные потери. За все время войны погибли около 900 солдат. Ливан для Израиля все больше превращался в аналог Афганистана для СССР или Вьетнама для США.

Израильская армия во время марша на юге Ливана в 1982 г. (фото: Getty Images)

В 1985 году Израиль покинул большую часть занятых территорий, сохранив контроль только над небольшой зоной безопасности на самой границе – до 2000 года. Однако на юге Ливана так и не удалось создать союзные силы, которые могли бы опираться на широкую поддержку местного населения. В итоге место ООП заняла куда более опасная "Хезболла".

Операция в Ливане также окончательно отложила процесс примирения с другими арабскими соседями Израиля. Незадолго до того, Израиль заключил Кемп-Дэвидский договор с Египтом, ставшим первым мирным соглашением с арабским государством и позволивший обеспечить мир на южных границах. В других арабских странах израильскую операцию восприняли как агрессию и поставили процесс примирения с Израилем на долгую паузу.

Вторая ливанская война – операция "Достойное возмездие"

После отступления израильской армии из южного Ливана значительную часть оставленного там вооружения захватили боевики "Хезболлы". Эта группировка возникла в ходе гражданской войны в Ливане, под патронатом Ирана, в котором незадолго до этого победила исламская революция. Хезболла регулярно обстреливала израильскую территорию, устраивала теракты и диверсии, а руководство организации открыто заявляло о необходимости уничтожения Израиля.

По сравнению с Первой, Вторая ливанская война была менее продолжительной – чуть больше месяца и с привлечением меньшего количества войск.

12 июля 2006 года "Хезболла" запустила несколько ракет с ливанской территории из-за линии разграничения в сторону Израиля. Одновременно боевики "Хезболла" вторглись на территорию Израиля и атаковали военный патруль.

Израильский военный во время выполнения боевого задания в 2006 г. (фото: Getty Images)

Ответ был решительным. Уже через два часа израильская армия вошла на территорию южного Ливана, начались авиа- и артиллерийские удары. А дальше Израиль ждал сюрприз. "Хезболла" использовала партизанскую тактику с опорой на сеть подземных тоннелей и бункеров. ЦАХАЛу пришлось штурмовать один укрепленный район за другим с большими потерями, что особенно чувствительно для армии и страны, высоко ценящей жизнь военнослужащих.

Израильские военные достигли формальной цели операции – дошли до берегов реки Литани, но буквально через несколько дней отступили, согласно резолюции Совбеза ООН. По итогам этой войны, погибли около 120 израильских военных, были повреждены или уничтожены до 150 единиц различной бронетехники, 4 вертолета и один истребитель. "Хезболла", в свою очередь, потеряла около 700 боевиков, значительное количество ракетных установок и некоторой другой техники. И действительно, на время обстрелы Израиля из Ливана прекратились.

Но, несмотря на большие потери, именно "Хезболла" объявила о своей победе, ведь она нанесла большие потери одной из лучших армий региона. Такое мнение было распространено и среди большинства арабских медиа, поэтому вырос и политический авторитет лидеров "Хезболлы" – внутри Ливана и в других арабских странах. Потоки средств и оружия "Хезболли" от разных спонсоров быстро восстановились и даже нарастили его боевой потенциал.

В Израиле по итогам сделки состоялось официальное расследование действий военного и политического руководства. Комиссия под руководством бывшего судьи Верховного Суда Израиля Элияху Винограда установила, что решение о начале военной операции было принято без детального плана действий.

Ответственными комиссия определила премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, министра обороны Амира Переца и начальника Генерального штаба Дана Халуца. Премьер-министр критиковался за поспешное принятие решений, отказ прислушиваться к аргументам оппонентов и нежелание корректировать планы в соответствии с развитием событий. Министра обороны обвиняли в неосведомленности о состоянии армии на момент начала операции. Начальник Генерального штаба обвинялся в том, что он не вмешался в процесс принятия решений неопытными в военном плане политиками.

В истории не существует одинаковых ситуаций. Так же любые аналогии с предыдущими наземными операциями Израиля в Ливане достаточно грубы. В отличие от предыдущих случаев, на этот раз Израиль практически парализовал "Хезболлу", уничтожив всю ее верхушку. С другой стороны, сейчас многие бойцы, и главное, командиры группировки имеют опыт проведения общевойсковых операций, полученный в ходе конфликта в Сирии. По-прежнему мировое сообщество неоднозначно относится к активности Израиля. Но, как показывает предыдущий опыт израильских операций в Ливане, мало выиграть войну на поле боя, это нужно сделать также информационно и политически.