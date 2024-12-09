Способствовали захвату храмов в оккупации. Российским митрополитам объявлено о подозрении
Заочно сообщено о подозрении митрополитам Российской Федерации (РФ), которые способствовали захвату храмов на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Отмечается, что все подозреваемые являются членами священного синода Русской православной церкви (РПЦ). Речь идет о:
- главе Санкт-Петербургской митрополии - митрополите Варсонофии (Анатолий Судаков);
- главе отдела внешних церковных связей РПЦ - митрополите Антонии (Антон Севрюк);
- управляющем Коломницкой епархией - митрополита Крутицкого (Георгий Пономарев);
- управляющего делами московской патриархии - митрополита Дионисия (Петр Порубай).
Согласно материалам дела, вышеупомянутые митрополиты в течение 2022-2023 годов способствовали захвату имущества украинских церквей на левобережье Херсонской области, а также в Крыму и временно оккупированных районах Запорожской и Луганской областей.
Иллюстративное фото: российским митрополитам объявлено о подозрении (t.me/SBUkr)
"Для этого фигуранты под руководством патриарха Гундяева обеспечили решение российского синода по "присоединению" украинских религиозных общин в состав РПЦ", - пишет СБУ.
Таким образом клирики захватили храмы, церковные сооружения и землю Джанкойской, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий и назначили там подконтрольных Москве епископов.
"Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленников к ответственности за преступления против нашего государства", - добавляет СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлом году СБУ сообщила о подозрении патриарху РПЦ Кириллу.
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