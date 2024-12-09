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Способствовали захвату храмов в оккупации. Российским митрополитам объявлено о подозрении

Понедельник 09 декабря 2024 14:25
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Способствовали захвату храмов в оккупации. Российским митрополитам объявлено о подозрении Иллюстративное фото: российским митрополитам объявлено о подозрении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Заочно сообщено о подозрении митрополитам Российской Федерации (РФ), которые способствовали захвату храмов на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что все подозреваемые являются членами священного синода Русской православной церкви (РПЦ). Речь идет о:

  • главе Санкт-Петербургской митрополии - митрополите Варсонофии (Анатолий Судаков);
  • главе отдела внешних церковных связей РПЦ - митрополите Антонии (Антон Севрюк);
  • управляющем Коломницкой епархией - митрополита Крутицкого (Георгий Пономарев);
  • управляющего делами московской патриархии - митрополита Дионисия (Петр Порубай).

Согласно материалам дела, вышеупомянутые митрополиты в течение 2022-2023 годов способствовали захвату имущества украинских церквей на левобережье Херсонской области, а также в Крыму и временно оккупированных районах Запорожской и Луганской областей.

Способствовали захвату храмов в оккупации. Российским митрополитам объявлено о подозрении

Иллюстративное фото: российским митрополитам объявлено о подозрении (t.me/SBUkr)

"Для этого фигуранты под руководством патриарха Гундяева обеспечили решение российского синода по "присоединению" украинских религиозных общин в состав РПЦ", - пишет СБУ.

Таким образом клирики захватили храмы, церковные сооружения и землю Джанкойской, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий и назначили там подконтрольных Москве епископов.

"Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленников к ответственности за преступления против нашего государства", - добавляет СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлом году СБУ сообщила о подозрении патриарху РПЦ Кириллу.

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