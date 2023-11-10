Настоящий потоп. Один из микрорайонов Чернигова сильно затопило, по улицам льется вода

В одном из микрорайонов Чернигова, Масаны случился порыв водовода 10 ноября. Улицы сильно затопило, жителей просят запастись водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП " Черниговводоканал ".

"Срочно! В районе Масанов произошел порыв водовода диаметром 400 мм", - говорится в сообщении.

В водоканале предупреждают: на территории города Чернигова, возможно, будет наблюдаться падение давления воды.

"Просьба ко всем жителям Чернигова сделать запасы питьевой воды", - добавили коммунальщики.

Обновлено. В 8:10 авария на Масанах на водопроводе диаметром 400 мм локализована.

"Проводится обследование места порыва", - отмечают на предприятии.

Как сообщалось, в Киеве утром 2 ноября произошел прорыв трубы. Улицу залило кипятком. Прорыв теплотрассы произошел в центральной части столицы, на улице Деловой у станции метро Олимпийская.