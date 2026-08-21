Дело по похищенным украинским инкассаторам в Венгрии раскрыто на 95%, - посол Шандор

На каком этапе дело

По словам Шандора, дело раскрыто на 95%, осталось 5%: и это наказание совершивших это преступление. Посол квалифицирует событие как терроризм по международным нормам. В этом случае против финансовой сферы и против людей.

Он подчеркнул, что людям напрямую укололи разнообразные транквилизаторы, и за этим стоит российская разведка. Речь шла о нападении на людей, унижении достоинства, нанесении физического ущерба и повреждении транспортных средств.

Что уже удалось сделать

В настоящее время возвращены люди, транспортные средства и финансовые сбережения. Кроме того, отменена депортация для пострадавших.

Новая фаза расследования

По словам посла, теперь наступила новая фаза, и венгерская сторона в этом очень активна - даже более активна, чем украинская. Она стремится снять с себя репутационные риски, причиненные своей банковской сфере.

"Фактически на территории Венгрии было пиратство, а государство не смогло проконтролировать, и наоборот - способствовало этому пиратству. Завтра какой-то венгерский транспорт можно будет поймать на территории Словакии или Польши. Это нарушение всех норм", - отметил Шандор.

Посол допустил, что по делу могут прозвучать громкие имена.

"Я думаю, мы услышим фантастически высокие фамилии тех, кто давал личные приказы. Даже офицеры не хотели их выполнять", – добавил он.