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Дело по похищенным украинским инкассаторам в Венгрии раскрыто на 95%, - посол Шандор

12:28 21.08.2026 Пт
2 мин
В деле могут прозвучать "фантастически высокие" фамилии
aimg Валерия Абабина aimg Роман Кот
Фото: Похищение украинских инкассаторов в Венгрии (Getty Images)

Захват украинских инкассаторов на территории Венгрии квалифицируют как терроризм, организованный российской разведкой. Людей и деньги уже вернули, а дело вышло на финальную стадию.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Венгрии Федор Шандор.

На каком этапе дело

По словам Шандора, дело раскрыто на 95%, осталось 5%: и это наказание совершивших это преступление. Посол квалифицирует событие как терроризм по международным нормам. В этом случае против финансовой сферы и против людей.

Он подчеркнул, что людям напрямую укололи разнообразные транквилизаторы, и за этим стоит российская разведка. Речь шла о нападении на людей, унижении достоинства, нанесении физического ущерба и повреждении транспортных средств.

Что уже удалось сделать

В настоящее время возвращены люди, транспортные средства и финансовые сбережения. Кроме того, отменена депортация для пострадавших.

Новая фаза расследования

По словам посла, теперь наступила новая фаза, и венгерская сторона в этом очень активна - даже более активна, чем украинская. Она стремится снять с себя репутационные риски, причиненные своей банковской сфере.

"Фактически на территории Венгрии было пиратство, а государство не смогло проконтролировать, и наоборот - способствовало этому пиратству. Завтра какой-то венгерский транспорт можно будет поймать на территории Словакии или Польши. Это нарушение всех норм", - отметил Шандор.

Посол допустил, что по делу могут прозвучать громкие имена.

"Я думаю, мы услышим фантастически высокие фамилии тех, кто давал личные приказы. Даже офицеры не хотели их выполнять", – добавил он.

Напомним, скандал разразился 5 марта, когда венгерские силовики захватили семерых работников "Сбербанка" и груз наличных - 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Бронированные банковские автомобили направлялись из Австрии в Украину, а деньги и технику доставили на территорию Антитеррористического центра Венгрии.

Задержанные инкассаторы впоследствиирассказали о жестоком обращении - допросы длились сутки, а по данным СМИ, к украинцам применяли "методы КГБ" и принудительные инъекции, которые по своим методам могут быть приравнены к пыткам.

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