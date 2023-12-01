Дело эксглавы "Нафтогаза" Коболева направили в суд и продлили меру пресечения

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу в отношении экс-председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.
Как сообщили в САП, 29 ноября по материалам досудебного расследования НАБУ в суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего председателя правления НАК "Нефтегаз Украины".
Его обвиняют в злоупотреблении своим служебным положением.
Кроме этого, 30 ноября коллегия судей ВАКС в подготовительном судебном заседании удовлетворила ходатайство прокурора и продлила срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого в связи с применением залога.
Напомним, 10 января 2023 года бывшему председателю правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрею Коболеву объявили подозрение. Следствие считает, что Коболев получил премию на 229 млн гривен больше разрешенной законом.
В апреле эксглаву "Нефтегаза" обязали носить электронный браслет. Однако 25 сентября ВАКС упразднил это решение, а также уменьшил размер залога.
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что совместно с НАБУ завершила следствие по этому делу.
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