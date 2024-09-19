Дело экс-мэра Сум о взяточничестве передали в суд: что ему грозит

Прокурор САП в среду, 18 сентября, направил в суд дело городского головы Сум Александра Лысенко и его сообщника Александра Журбы - бывшего директора Департамента инфраструктуры Сумского горсовета - о просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривен.

По данным следствия, фигуранты требовали взятки от местной компании, занимавшейся вывозом мусора, для установления нового тарифа на обращение с бытовыми отходами.

С ноября 2022 года по октябрь 2023 года следствие задокументировало получение взяток в общей сумме 2 130 000 гривен. В октябре 2023 года мэра фигурантов разоблачили "с поличным" сразу после получения третьей части взятки - 1 430 000 гривен.

Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Фигурантам грозит от 8 до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.