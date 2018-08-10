Готівковий курс долара в продажу досяг 27,40 гривень за долар

Євро подешевшав на п'ять копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 серпня 2018 року, об 11:10 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 16 копійок - до 27,40 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 27,11 гривень за долар. Порівняно з даними 9 серпня курс євро на продажу знизився на 5 копійок - до 31,65 гривень за долар.

Курс купівлі долара сьогодні складає 26,50 - 27,30 (26,30 - 27,18 - 9 серпня), продажу 27,24 - 27,90 (27,13 - 27,75 - 9 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 27,1184 (26,9777 - 9 серпня), продажу - 27,4072 (27,2426 - 9 серпня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 31,45 (30,00 - 31,48 - 9 серпня), продажу - 31,29 - 32,10 (31,40 - 32,30 - 9 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,0511 (31,1707 - 9 серпня), продажу - 31,6531 (31,7004 - 9 серпня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,070 (2,800 - 4,110 - 9 серпня), продажу - 4,000 - 5,000 (4,100 - 5,000- 9 серпня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,727 (3,849 - 9 серпня), продажу 4,224 (4,295 - 9 серпня) грн за 10 рублів.