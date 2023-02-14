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В деле "Укргазбанка" еще 10 фигурантов получили подозрения

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Украина, Вторник 14 февраля 2023 20:31
В деле "Укргазбанка" еще 10 фигурантов получили подозрения Фото: по делу "Укргазбанка" появились новые подозреваемые (скриншот: ukrgasbank.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Антикоррупционные органы Украины сообщили о подозрении еще 10 фигурантам дела о противоправной деятельности должностных лиц "Укргазбанка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении еще 10 участникам организованной группы, возглавляемой экс-председателем правления АБ "Укргазбанк", которая незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн гривен", - говорится в сообщении.

В САП подчеркивают, что, по версии следствия, работники банка именно с этими фигурантами, которые якобы как "агенты" банка привлекли в него крупных клиентов, обеспечили заключение договоров для получения от банка "вознаграждения".

"Выяснилось, что большинство из этих субъектов (физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица) были зарегистрированы исключительно для участия в этой схеме и после получения средств прекращали свою деятельность", - отмечают следователи.

В прокуратуре уточняют, что действия девяти человек квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины, а еще одной подозреваемой - по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины. Пятеро фигурантов находятся за границей, поэтому им о подозрении уведомлено в порядке ст. 278, ст. 135 УПК РФ.

"На сегодняшний день общее количество участников схемы составляет 15 человек, среди которых и экс-председатель правления "Укргазбанка", - уточняет САП.

И напоминает, что руководство банка, имея информацию о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, использовало ее для хищения денег.

Следствие установило, что в течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 таким агентам безосновательно перечислены средства государственного банка в сумме более 206 млн грн.

Напомним, что в указанном уголовном производстве еще осенью прошлого года о подозрении сообщено пяти основным фигурантам этого преступления, среди которых бывший председатель правления "Укргазбанка", бывшие и нынешние чиновники банковских учреждений.

Недавно РБК-Украина сообщало о том, почему Украину потрясла серия обысков и задержаний и с чем связана активизация работы антикоррупционных органов.

Кроме того, мы писали, что сотрудники НАБУ и САП сообщили бывшему заместителю министра экологии и природных ресурсов Украины времен президента Виктора Януковича о подозрении в завладении миллионами государственных средств.

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