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Дела у Украины идут хорошо. Боррель непрямо ответил на циничные заявления Орбана о войне

Новина українською →
Вторник 23 мая 2023 22:51
Дела у Украины идут хорошо. Боррель непрямо ответил на циничные заявления Орбана о войне Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сейчас дела Украины в войне с Россией идут хорошо. Мнения о невозможности победы нашей страны в войне являются ошибочными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики Жозепа Борреля.

Чиновник по итогам заседания министров обороны ЕС подчеркнул, что сейчас Евросоюз однозначно является лидером в поддержке Украины. При этом блок намерен и дальше оказывать помощь.

"Министры (обороны стран ЕС - ред.) не соглашаются с некоторыми людьми, которые говорят, что Украина не может выиграть эту войну, поэтому, мол, мы должны прекратить ее поддерживать. Нет! Наоборот, у Украины дела идут хорошо", - подчеркнул Боррель.

Он также уточнил, что Украина смогла нарушить планы российского диктатора Владимира Путина о быстрой победе и защитила себя.

Что сказал Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который известен своей скандальной позицией насчет войны России против Украины и дружбой с Кремлем, сегодня отличился очередным циничным высказыванием.

"Глядя на цифры, глядя на окружающих, глядя на тот факт, что НАТО не готово отправить войска, очевидно, что для бедных украинцев нет победы на поле боя", - сказал он.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины ответили главе венгерского правительства, что наша страна продолжит бороться до момента полной деоккупации временно захваченных территорий.

На фоне таких высказываний Венгрия недавно заблокировала выделение средств на военную помощь Украине. Там обиделись на внесение венгерского OTP Bank в список международных спонсоров войны.

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