Дела Майдана: командирам "Беркута" объявили новые подозрения

Как установило следствие, в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, выполняя преступный приказ руководства МВД по разгону протестующих с Майдана Независимости, ближайших улиц и Дома Профсоюзов, под руководством СБУ проводились антитеррористические мероприятия, не имеющие реальных оснований.

Силовики "Беркута" окружили Майдан со стороны Европейской площади и улицы Институтской, штурмовали демонстрантов с применением специальной техники - БТРов, водометов "Торнадо", военных прожекторов. Также они использовали огнестрельное оружие "Форт-500" с патронами из свинцовой картечи и гранаты, завезенные из России.

Действия подозреваемых привели к убийствам 12 митингующих, восьми покушений на убийства, нанесли телесные повреждения демонстрантам (16 - тяжкие, 37 - средней тяжести, 78 - легких), а также другим тяжким последствиям.

Командирам подразделений "Беркута" объявили подозрения в организации группой лиц незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций; превышении власти и служебных полномочий; нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации умышленных убийств и оконченных покушений на умышленные убийства.

Помощнику начальника штаба Львовского "Беркута" инкриминировано пособничество в совершении этих преступлений. Решается вопрос об избрании меры пресечения для бывших правоохранителей.

Фото: командирам "Беркута" объявили новые подозрения за разгон Майдана (gp.gov.ua)