Дела Майдана. Экс-командира львовского "Беркута" взяли под стражу

Суд рассмотрел апелляцию прокуроров и назначил меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Что известно о деле

Экс-командир львовского "Беркута" подозревается в организации террористического акта в феврале 2014 года для разгона протеста на Майдане Независимости в Киеве.

По данным следствия, бывший "беркутовец" должен был помешать митингующим пройти с Майдана к Верховной Раде Украины. Протестующие планировали публично выразить поддержку голосованию народных депутатов за возвращение к Конституции 2004 года, предусматривавшую ограничение полномочий президента.

Экс-командир "Беркута" приказал открыть огонь по митингующим. Его действия привели к гибели трех человек, еще 5 митингующих получили тяжелые повреждения, 47 - средние, 77 - легкие.

Напомним, в конце марта 2023 бывшему командиру львовского "Беркута" объявили подозрение в организации теракта.

Также правоохранители закончили расследование дела по экс-командиру киевской роты "Беркут" в массовых расстрелах активистов Майдана.

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