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В деле Коломойского новый поворот: КСУ принял к рассмотрению две его жалобы

Фото: Игорь Коломойский (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Конституционный Суд принял к рассмотрению две конституционные жалобы Игоря Коломойского по поводу пренебрежения правами человека в нормах Уголовного процессуального кодекса Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraf.

Как сообщила защита Игоря Коломойского, бизнесмен обратился в КСУ с жалобами на нормы Уголовного процессуального кодекса Украины (УПК Украины), которые фактически позволяют применять неограниченный размер залога и запрещают обжалование определений следственного судьи в Верховный Суд. Речь идет об абзаце пятом части пятой статьи 182 и части четвертой статьи 424 УПК Украины.

Конституционный Суд Украины признал жалобы бизнесмена приемлемыми и подлежащими рассмотрению коллегией суда.

В связи с этим защита Коломойского сообщила, что будет использовать все доступные инструменты защиты, чтобы положить конец произвольному пренебрежению прав человека и астрономическим миллиардным залогам.

"Мы используем все доступные нам инструменты защиты. Если закон позволяет своевольное пренебрежение правами человека – мы будем обжаловать такой закон. Надеемся, что Конституционный Суд положит конец астрономическим миллиардным залогам, которые даже невозможно обжаловать в Верховный Суд", - прокомментировал новость адвокат Александр Лысак .

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Игорь Коломойский