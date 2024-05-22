Для справедливой мобилизации нужно улучшить коммуникацию и учет "серого" бизнеса, - эксперт

"Все эти истории с тем, что людей задерживают на улице - это ответ на слабую институциональную способность государства. Государства, которые не знают, сколько граждан, и где оно может их найти. Государства, не учитывающие кучу бизнесов, где люди работают в серую А приходить только к белому бизнесу было бы как раз не справедливо. по пути малейшего сопротивления и идет к тому же белому бизнесу чаще, чем ищет нигде не светящихся людей", - подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что мобилизация является проблемой для бизнеса, ведь нехватка рабочей силы – это ключевая проблема, наряду с безопасностью.

"Эта проблема была актуальна даже до полномасштабного вторжения из-за депопуляции и нехватки рабочей силы, и значительно усугубилась во время войны. Конечно будет проблемой и после. Поэтому уже сейчас стоит разрабатывать стратегию по привлечению мигрантов", - резюмировал Фурса.