Справедливе правосуддя можливе лише за повного перезавантаження судової системи, - "УДАР"

Партія "УДАР Віталія Кличка" вимагає максимально швидко запустити роботу Етичної ради ВРП, щоб розблокувати продовження судової реформи. Україні потрібно тотальне перезавантаження судової системи. Це єдина можливість забезпечити для бізнесу та всіх українців справедливе правосуддя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт "УДАРу".

"Відсутність справедливого правосуддя в Україні гальмує розвиток вітчизняної економіки та іноземні інвестиції. Існуюча судова система не дозволяє громадянам захистити свої права, а підприємцям - бізнес та майно. Вітчизняна практика переконливо довела, що косметичні зміни не допомагають. Єдиним варіантом є повне перезавантаження судової системи шляхом звільнення всіх суддів з подальшим переобранням всього суддівського корпусу", - йдеться в заяві.

В "УДАРі" наголошують, що зрушити судову реформу з мертвої точки може створення Етичної ради, яка має контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. І наполягають на необхідності максимально швидкого запуску цього органу.

"Парламент має ухвалити законодавчі зміни, які допоможуть розблокувати створення Етичної ради ВРП. Зокрема, якщо Рада суддів у відведений строк не запропонувала жодного кандидата до складу Етичної ради, право висувати кандидатів повинно переходити до Ради прокурорів України, Ради адвокатів України та Національної академії правових наук України. Вони повинні висунути кандидатури у 15-денний строк", - пропонують в "УДАРі Віталія Кличка".

Також важливо ухвалити збалансований закон про кваліфікаційні вимоги до суддів Конституційного Суду і забезпечити його очищення від корупції, підкреслюють у партії.

"УДАР" звертається до всіх народних депутатів з вимогою проявити державницьку позицію і завершити справу, яку до цього не вдавалося зробити нікому - забезпечити очищення судової влади.

"Українці мають нарешті отримати справедливе правосуддя. Від цього залежить, чи стане Україна європейською державою, чи увійде до складу ЄС і НАТО. Ми можемо й надалі будувати дороги та стадіони, але без справедливих судів ми ніколи не збудуємо сильної Україну", - наголошується в заяві "УДАРу Віталія Кличка".