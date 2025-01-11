В SPRAVDI опровергли фейк об Украине и защите Дании

Россияне распространили фейк, что якобы Украина и Дания подписали соглашение по безопасности, согласно которому наша страна должна защищать датское государство в случае нападения США. Однако в документе никакой речи о чем-то подобном нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций информационной безопасности (SPRAVDI).
Сегодня появилась информация о том, что Украина якобы будет обязана защитить Данию, если США решат забрать Гренландию военным путем. Все якобы из-за того, что страны 23 февраля 2024 года подписали соглашение по безопасности. Однако поданная информация является ложью и их распространяют российские СМИ.
В Центре подтвердили, что страны действительно подписали соглашение по безопасности, однако оно касается защиты Украины от агрессии РФ, а не обязанности Киева защищать Данию от вооруженного нападения Соединенных Штатов.
"Дания будет продолжать прилагать усилия для улучшения способности Сил безопасности и обороны Украины защищаться от российской агрессии сейчас, а также сдерживать дальнейшую агрессию в будущем и усиливать совместимость со стандартами НАТО", - говорится в тексте соглашения.
Также там отдельным пунктом сказано, что "Украина обеспечит, чтобы военная помощь Дании применялась исключительно для самообороны Украины.
Напомним, недавно избранный президент США Дональд Трамп возобновил тему покупки Гренландии, что было идеей еще во время его первого президентского срока. Однако тогда Дания отказалась заявив, что остров является ее территорией и она не может быть продана.
На днях после новых разговорах о покупке острова в МИД Дании заявили, что Гренландия может стать независимой страной, если того захотят жители, но не новым штатом США.
Кроме того, вчера глава датского правительства Метее Фредериксен заявила, что хочет переговоров с Трампом.
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