Дело завода "Краян". С мэра Одессы Труханова сняли электронный браслет

Коллегия судей ВАКС не рассмотрела ходатайство прокурора САП о продлении обязанностей, возложенных на городского голову Одессы Геннадия Труханова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В четверг, 4 мая, ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП об изменении меры пресечения городскому голове Одессы. ВАКС, заслушав доводы сторон, частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн грн залога.
В дальнейшем за обвиняемого был внесен залог и возложены соответственно процессуальные обязанности, в частности ношение электронного средства контроля.
В пятницу, 16 июня, прокурор САП обратился в ВАКС с ходатайством о продлении сроков обязанностей. Однако суд так и не успел рассмотреть указанное ходатайство в соответствующие сроки. Как следствие, срок действия обязанностей у обвиняемого истек пятого июля.
Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством о повторном наложении процессуальных обязанностей на указанное лицо.
Следующее заседание по делу назначено на 26 июля этого года.
Следствие по делу завладения средствами считало, что мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с другими фигурантами дела вводил депутатов горсовета в заблуждение по поводу процедуры покупки помещений завода "Краян".
В мае 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его предполагаемых сообщников. Изменения касаются суммы средств городского бюджета, которыми, по версии правоохранителей, завладели обвиняемые. Ущерб по делу Труханова уменьшил со 185 миллионов до 92 659 282 грн.
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