Путин использовал разговор с Трампом, чтобы очернить Украину, - ISW
Российский диктатор Владимир Путин использовал телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы попытаться изобразить Украину как "нелегитимного партнера" по переговорам, который "не заинтересован в мире".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
По словам помощника президента Российской Федерации (РФ) по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, Путин обсудил с Трампом:
- сход поездов с рельсов 31 мая в России;
- украинские удары по российским военным авиабазам 1 июня;
- украинско-российские переговоры в Стамбуле 2 июня.
Диктатор пожаловался Трампу, что Украина якобы несет ответственность за сход поездов с рельсов, впрочем, как отметил Ушаков, Москва "не поддалась" и все же приняла участие в переговорах в Стамбуле, несмотря на "провокации".
"Заявления Путина Трампу, вероятно, также направлены на то, чтобы отвлечь внимание от собственной незаинтересованности в переговорах и продолжения подготовки к длительной войне, чтобы избежать возможных будущих санкций со стороны США, изобразив Украину как плохого игрока", - пишет ISW.
Телефонные переговоры Трампа и Путина
Вчера, 4 июня, Трамп провел телефонные переговоры с Путиным. Во время разговора диктатор пожаловался на операцию Службы безопасности Украины (СБУ) "паутина" и, как заявил глава Белого дома, пригрозил "ответить". Президент США, в свою очередь, утверждал, что не знал о планах Украины.
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