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Путин использовал разговор с Трампом, чтобы очернить Украину, - ISW

Четверг 05 июня 2025 09:18
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Путин использовал разговор с Трампом, чтобы очернить Украину, - ISW Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки и Владимир Путин, диктатор России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин использовал телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы попытаться изобразить Украину как "нелегитимного партнера" по переговорам, который "не заинтересован в мире".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По словам помощника президента Российской Федерации (РФ) по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, Путин обсудил с Трампом:

Диктатор пожаловался Трампу, что Украина якобы несет ответственность за сход поездов с рельсов, впрочем, как отметил Ушаков, Москва "не поддалась" и все же приняла участие в переговорах в Стамбуле, несмотря на "провокации".

"Заявления Путина Трампу, вероятно, также направлены на то, чтобы отвлечь внимание от собственной незаинтересованности в переговорах и продолжения подготовки к длительной войне, чтобы избежать возможных будущих санкций со стороны США, изобразив Украину как плохого игрока", - пишет ISW.

Телефонные переговоры Трампа и Путина

Вчера, 4 июня, Трамп провел телефонные переговоры с Путиным. Во время разговора диктатор пожаловался на операцию Службы безопасности Украины (СБУ) "паутина" и, как заявил глава Белого дома, пригрозил "ответить". Президент США, в свою очередь, утверждал, что не знал о планах Украины.

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