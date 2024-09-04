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Дело о схеме с углем. ВАКС отказался избрать меру пресечения экс-заместителю министра

Иллюстративное фото: ВАКС отказался избрать меру пресечения экс-заместителю министра (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения экс-заместителю министра энергетики. САП обжалует это решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

По данным САП, во время заседания 4 сентября судья ВАКС отказала в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде залога бывшему заместителю министра энергетики.

Бывшего замминистра подозревают в злоупотреблениях в условиях энергетического кризиса, возникшего в результате агрессии РФ. И причинение ущерба одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.

"Прокурор не согласен с указанным решением суда и обжалует его в апелляционном порядке в Апелляционную палату ВАКС", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

В конце июля Национальное антикоррупционное бюро на Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении трем лицам в нанесении почти 12 млн гривен ущерба государственному энергопроизводителю "Центрэнерго".

По данным источников РБК-Украина, в махинациях подозревают:

  • экс-замминистра энергетики (2020-2021 гг.) Максима Немчинова;
  • экснардепа, первого заместителя председателя комитета по строительству, градостроительству, ЖКХ и региональной политики Верховной Рады, бенефициара частной компании Владимира Вечерко;
  • эксдиректора ГП "Укруголь" Михаила Волошина.

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