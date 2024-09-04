Дело о схеме с углем. ВАКС отказался избрать меру пресечения экс-заместителю министра

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения экс-заместителю министра энергетики. САП обжалует это решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
По данным САП, во время заседания 4 сентября судья ВАКС отказала в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде залога бывшему заместителю министра энергетики.
Бывшего замминистра подозревают в злоупотреблениях в условиях энергетического кризиса, возникшего в результате агрессии РФ. И причинение ущерба одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.
"Прокурор не согласен с указанным решением суда и обжалует его в апелляционном порядке в Апелляционную палату ВАКС", - говорится в сообщении.
В конце июля Национальное антикоррупционное бюро на Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении трем лицам в нанесении почти 12 млн гривен ущерба государственному энергопроизводителю "Центрэнерго".
По данным источников РБК-Украина, в махинациях подозревают:
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.