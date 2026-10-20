Дело Сенниченко: эксперт заявил о возможном новом центре влияния

Деолигархизация и "административный модуль"

Эксперт напомнил, что в 2019-2021 годах Украина взяла курс на деолигархизацию: приняли так называемый антиколомойский банковский закон, ввели санкции СНБО и готовили закон об олигархах.

Фонд госимущества под руководством Сенниченко, по его публичным заявлениям, вытеснял олигархические группы из госпредприятий. В частности, в мае 2020 года сменили связанное с Игорем Коломойским руководство "Центрэнерго", а в августе 2021 года разрешение на титановое месторождение перешло от Group DF Дмитрия Фирташа к государственной ОГХК.

Между этими событиями, 14 июня 2021 года, датирован меморандум, на который ссылается защита обвиняемого Андрея Гмырина.

По словам адвокатов, документ находится в материалах дела и предусматривал распределение будущих доходов от контроля над бизнес-процессами ОПЗ и ОГХК: по 33% - Сергею Байраку, ныне одному из ключевых свидетелей обвинения, семье Сало и так называемому "административному модулю", участники которого не установлены.

По оценке защиты, за этим названием могли стоять люди с административными рычагами, правоохранительными возможностями и медийным ресурсом – непубличный центр влияния, соразмерный возможностям с олигархическими группами.

В то же время, закон об олигархах таких структур не предусматривает, а реестр олигархов так и не заработал, обращает внимание Шнайдер.

"Не сформировался ли на фоне деолигархизации новый центр влияния, который ударил именно по тем, кто вытеснял олигархов из госпредприятий?" – спрашивает эксперт.

Кто формировал доказательную базу по делу Сенниченко

Шнайдер поднимает вопрос, могла ли работа "модуля" повлиять на формирование доказательной базы по делу.

"Не стала ли результатом работы "модуля" именно доказательная база по делу Сенниченко? Записи разговоров, встречи, собранные сведения о людях, переданные следствию материалы: кто и как это формировал?” – пишет эксперт.

Именно это, по словам автора поста, 30 сентября защита Гмырина попросила установить Государственное бюро расследований.

Отдельно эксперт напомнил о конфликте вокруг киевского ТРЦ "Глобус" в 2008-2013 годах, в котором фигурировал Байрак. Британский владелец торгового центра называл события рейдерским захватом и заявлял о причастности чиновников.

"И тогда, и сейчас имен нет… "Какие инвесторы придут в страну, где заявлениями и "правильными" производствами можно годами давить на кого-либо?” – пишет Шнайдер.

На этом фоне он обращает внимание, что аукцион по продаже 99,57% акций ОПЗ со стартовой ценой более 4,3 млрд грн, назначенный на 19 октября, не состоялся: на торги не зарегистрировался ни один желающий приобрести актив.

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Сколько стоит расследование и что говорит защита

Еще один вопрос – стоимость расследования. По оценке адвоката Андрея Цыганкова, государственный ресурс, привлеченный по делу, составляет 241,7 млн. грн. по базовому сценарию и может достичь 433 млн. грн. по верхнему, без учета экспертиз, переводов и международной правовой помощи.

Вместе с тем, защита утверждает, что бюджетных средств в предмете спора нет, поскольку, по его мнению, дело касается цены договоров с государственным предприятием.

По данным защиты, с июля 2019 до осени 2021 года компания АГТ, работавшая с ОПЗ по договору давальческой переработки, оплатила заводу около 4,5 млрд грн собственных средств - сумму, сопоставимую со стартовой ценой самого завода.

В то же время, как утверждает защита, ОПЗ до сих пор должен компании около 200 млн грн за технологический газ.

"Государство годами тратит ресурсы на процесс. Не оплачивает ли оно сведение чьих-то частных счетов?" – спрашивает Шнайдер.

В чем обвиняют Сенниченко

НАБУ и САП обвиняют бывшего главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко и других фигурантов в завладении средствами Одесского припортового завода (ОПЗ) и Объединенной горно-химической компании (ОГХК), а также в легализации незаконно полученных доходов.

По данным реестра судебных дел, ущерб государственным предприятиям превышает 700 млн грн, а сумма средств, по версии обвинения, была легализована, составляет более 10 млрд грн.

В настоящее время дело находится в стадии подготовительного производства в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

Защита отрицает наличие состава преступления и подвергает сомнению обстоятельства формирования обвинения.