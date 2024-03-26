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Дело мэра Сум: НАБУ и САП завершили расследование

Фото: Александр Лысенко, мэр Сум (facebook.com/LisenkoOleksandr)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители завершили расследование по подозрению мэра Сум Александра Лысенко в коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Как отметили в НАБУ, они совместно с САП завершили расследование по делу мэра Сум еще вчера, 25 марта. 

Следствие установило, что Лысенко вместе с директором Департамента инфраструктуры Сумского городского совета требовали деньги за принятие решения об установлении тарифа на обращение с бытовыми отходами и отсутствие искусственных препятствий в деятельности предприятия. 

Всего, как уточняют правоохранители, подозреваемые требовали 2,13 миллиона гривен. 
 

Задержание мэра Сум

Напомним, мэра Сум Александра Лысенко и директора Департамента инфраструктуры Сумского городского совета поймали "на горячем" 2 октября 2023 года во время получения последнего транша в размере 1,4 миллиона гривен.

По версси следствия, они "обложили данью" местную компанию по вывозу мусора в размере 2,13 млн гривен за принятие решение о тарифе. А в случае отказа заплатить пригрозили проблемами с бизнесом.

На следующий день чиновникам сообщили о подозрении в получении взятки. Теперь им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Более детально о деле мэра Сум - в материале РБК-Украина.

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НАБУСумыКоррупция