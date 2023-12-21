Дело Майдана: суд вынес приговор беркутовцу, который пытал протестующих

"Этим приговором суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор Днепровского районного суда города Киева, который ранее был предметом апелляционного рассмотрения и на основании постановления Кассационного уголовного суда Верховного суда пересматривался в апелляционном порядке повторно", - пишет пресс-служба.

Во время нового рассмотрения прокуроры доказали вину беркутовца, который является действующим работником полиции, в пытках. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Прокуроры доказали, что беркутовец умышленно пытал двух участников Революции достоинства путем нанесения побоев, мучений и других насильственных действий.

"Это было сделано, чтобы наказать потерпевших за их участие в акциях протеста 20 января 2014 года на перекрестке улиц М. Грушевского и Парковой дороги, а также с целью запугивания и дискриминации их и других лиц", - добавляет Офис генпрокурора.

Как пишет пресс-служба, тогда же обоих протестующих сбросили с колоннады. В частности одного из них, который на тот момент был несовершеннолетним, раздели при температуре воздуха -12 и ранили в бедро ноги ножом.

"После этого забрызгали перцовой жидкостью и заставили пройти обнаженным через группу правоохранителей, распевая гимн Украины. Таким образом высмеивали его идеологические убеждения. В дальнейшем пострадавших обвинили в организации массовых беспорядков", - добавляет пресс-служба.

Дела Майдана

В конце 2013 и в начале 2014 годов Украину охватили протесты, которые получили название Революция достоинства. Протесты привели к смене власти, а также бегству за границу экс-президента Виктора Януковича вместе с его соратниками.

В результате противостояния на Майдане погибли 107 протестующих и 13 милиционеров. Подозрения о причастности к убийствам в основном были выдвинуты сотрудникам расформированного ныне спецподразделения МВД "Беркут".