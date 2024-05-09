ua en ru
Чт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дело о махинациях с землей: заместителю Сольского избрали меру пресечения

Киев, Четверг 09 мая 2024 08:32
UA EN RU
Дело о махинациях с землей: заместителю Сольского избрали меру пресечения Фото: Маркиян Дмитрасевич (facebook.com/mapfu2021)
Автор: Наталья Юрченко

Заместителю министра аграрной политики и продовольствия Маркияну Дмитрасевичу избрали меру пресечения. Он фигурирует по делу о махинациях с землей вместе с министром Николаем Сольским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Высший антикоррупционный суд избрал для Дмитрасевича меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Его размер составляет 20 млн 287 тысяч гривен.

Замминистра агрополитики отправили под стражу на 60 дней, то есть до 7 июля 2024 года.

Справка. Маркиян Дмитрасевич родился во Львове в 1989 году. Он работал юристом и адвокатом, был помощником и консультантом народного депутата, а также парламентского комитета по аграрной и земельной политике. В марте 2022 года он был назначен советником министра агрополитики, а в мае того же года - заместителем главы Минагрополитики.

Что известно о деле Сольского

Напомним, в апреле украинские правоохранители объявили подозрение министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому. Дело касается махинаций с землей. По данным следствия, речь идет о незаконном завладении землей площадью около 2,5 тысячи гектаров в Сумской области (стоимость 291 млн гривен) и попытках завладения землей площадью около 3,3 тысячи гектаров (стоимость 190 млн гривен).

Спустя несколько дней после того, как Сольскому вручили подозрение, министр написал заявление об отставке. Однако Верховная рада до сих пор не приняла решения.

Сольскому избрали меру пресечения в виде ареста с залогом более 75 млн гривен. За министра внесли залог, после чего он вышел из СИЗО.

Кроме того, суд также избрал меру пресечения для трех других фигурантов дела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство аграрной политики Николай Сольский Суд Мера пресечения
NEWS
ТОП-5 самых высокооплачиваемых профессий: кто в Украине зарабатывает больше всего
ТОП-5 самых высокооплачиваемых профессий: кто в Украине зарабатывает больше всего
DAILY
Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче