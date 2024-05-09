Дело о махинациях с землей: заместителю Сольского избрали меру пресечения

Заместителю министра аграрной политики и продовольствия Маркияну Дмитрасевичу избрали меру пресечения. Он фигурирует по делу о махинациях с землей вместе с министром Николаем Сольским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Высший антикоррупционный суд избрал для Дмитрасевича меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Его размер составляет 20 млн 287 тысяч гривен.

Замминистра агрополитики отправили под стражу на 60 дней, то есть до 7 июля 2024 года.

Справка. Маркиян Дмитрасевич родился во Львове в 1989 году. Он работал юристом и адвокатом, был помощником и консультантом народного депутата, а также парламентского комитета по аграрной и земельной политике. В марте 2022 года он был назначен советником министра агрополитики, а в мае того же года - заместителем главы Минагрополитики.