Дело Лозинского. Коллегия судей ВАКС утвердила соглашение по одному из фигурантов

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 18 декабря 2024 года утвердила соглашение о признании вины Александра Крошки, бывшего владельца компании ООО "ЕПГ", по делу экс-заместителя министра развития громад и территорий Украины Василия Лозинского. Крошке назначено 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение в судебном реестре и комментарий Крошки.

В соответствии с соглашением, залог в общем размере 2 684 000 грн был перечислен на специальный счет Министерства образования и науки Украины в поддержку образовательных учреждений для закупки генераторов (проект UNITED24). Кроме того, обвиняемый обязался передать подразделению Министерства обороны Украины оборудование общей стоимостью почти 45 млн грн, а также дополнительно перечислить в поддержку UNITED24 средства в размере 2 350 200 грн.

Как известно, Василия Лозинского задержали в январе 2023 года по подозрению в получении взятки в размере 400 тысяч долларов. По версии следствия, Лозинский способствовал заключению договоров на сумму 500 млн грн, получив за это "вознаграждение" в размере 8% от суммы контрактов.

Суд установил, что в апреле 2022 года Лозинский встретился с бизнесменом Сергеем Кривым, который предложил поставлять территориальным громадам мобильные установки для очистки воды и спецавтомобили через свои компании. Сначала Лозинский отказался из-за отсутствия средств, но позже инициировал выделение государственных денег на эти закупки.

В июле правительство утвердило распоряжение о выделении 1,4 млрд грн, часть из которых была перечислена компаниям Кривого.

В комментарии РБК-Украина Александр Крошка подтвердил утверждение соглашения ВАКС и рассказал детали дела.

"Да, действительно, 18 декабря 2024 года ВАКС утвердил заключенное соглашение о признании вины между прокурором САП и мной. С Кривым мы познакомились в 2021-2022 годах через футбол. В 2022 году он предложил мне участвовать в программе поставки оборудования, ссылаясь на Лозинского, который, по его словам, гарантировал поддержку", - отметил он.

По его словам, в начале сотрудничества с Кривым он воспринимал это предложение как бизнес-проект: "не шла речь о том, что кто-то из представителей власти участвует в этой инициативе, или о каких-то других аспектах, которые могли бы вызвать подозрения".

"Во время первой встречи о каких-либо обязательствах перед представителями министерства речи также не шло. Но позже стало понятно, что эти обязательства все же были взяты Кривым за выделение средств и сопровождение договоров с его компаниями", - говорит бизнесмен.

Он также прокомментировал обстоятельства сотрудничества с другими фигурантами.

"На первой встрече с Кривым он не упоминал о каких-либо конкретных обязательствах перед представителями министерства, но я для себя понял, что такие договоренности у него существовали. Мой первый разговор с ним касался технической возможности производства и поставки оборудования. Все ключевые вопросы решал Кривый. Он организовывал сделки, привлекал компании и обеспечивал передачу средств. Мое участие сводилось к выполнению производственных обязательств", - добавил Крошка.

Что касается Лозинского, то через некоторое время Кривый все же предложил организовать встречу в Минрегионе для обсуждения объемов, сроков поставок и других деталей, и примерно в середине лета 2022 года такая встреча между ним, Кривым и Лозинским состоялась.

"Встреча была рабочей, вопрос передачи какой-либо неправомерной выгоды не поднимался. Лозинский должен был подготовить распоряжение и обеспечить выделение финансирования, я и Кривый должны были производить и поставлять. Все последующие вопросы по коммуникации и договоренностям с представителями Минрегиона Кривый взял на себя", - говорит Крошка.

По его словам, в начале января 2023 года Кривый спросил у него, сможет ли он подготовить 500 тысяч долларов США. "Это примерно составляло бы 8% от общей стоимости поставленных котельных на середину февраля 2023 года. По его словам, деньги предназначались людям, которые способствовали заключению договоров, возможно, в том числе Лозинскому. Однако, уже имея определенный опыт общения с Кривым, я не исключал, что он может распределить деньги так, как ему захочется. В принципе, как свидетельствуют обстоятельства дела, так и произошло: часть денежных средств он оставил себе", - добавляет бизнесмен.

Следует отметить, что на ключевую роль Кривого указывает и решение суда, как в части привлечения компаний для заключения договоров, так и по передаче неправомерной выгоды.

"Дело длилось более двух лет, и для меня важно поставить в нем юридическую точку. Я признаю вину, не вижу причин кого-то покрывать и даю показания, которые подтверждаются доказательствами, собранными детективами НАБУ и прокурорами САП. Около 50 млн грн будут направлены на нужды обороны, как в виде прямых перечислений средств, так и в виде оборудования, которое я передам подразделениям Минобороны. Приговор – это не клеймо на человеке на всю жизнь, это, на мой взгляд, ошибочное предубеждение, которое мы культивируем. Проекты, которыми мы с коллегами и партнерами занимаемся, полезны для страны, а свое наказание считаю справедливым", - резюмировал он.

Рассмотрение дела в отношении самого Василия Лозинского в Высшем антикоррупционном суде еще продолжается.