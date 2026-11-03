Дело о гражданстве Труханова: экс-мер заявил о процедурных фальсификациях

О каких нарушениях заявил Труханов

Как рассказал бывший глава города, в Верховном Суде завершились выступления сторон, и суд перешел к непосредственному исследованию материалов дела. Уже на этом этапе выяснились новые факты процедуры прохождения документов от Службы безопасности Украины.

Экс-мер отметил, что документы от СБУ поступили в Миграционную службу (ДМС) в Одесской области в пятницу 10 октября в 17:47, то есть уже в нерабочее время. Фактически, работники ведомства впервые увидели их в электронном виде только в понедельник, 13 октября.

По закону региональное отделение должно было изучить материалы, проверить их, подготовить представление и передать в центральный аппарат ДМС, а оттуда - на Комиссию при Президенте Украины.

Труханов подчеркнул, что передача должна была проходить исключительно специальной связью - в оригиналах, с подписями и мокрыми печатями.

Его защита настаивает, что провести надлежащую проверку и доставить оригиналы спецсвязью в столицу за один день физически и юридически невозможно. Учитывая это, бывший мэр утверждает, что сфальсифицированными были не только сами доказательства, но и вся процедура их оформления.

Отдельно Труханов обратил внимание на то, что соответствующую Комиссию возглавляла бывшая заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра, которую он назвал недавно вышедшей из СИЗО фигуранткой уголовных производств.

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Следующее заседание Верховного Суда по этому делу назначено на 17 ноября. По словам экс-мера, его сторона продолжит доказывать свою позицию на языке фактов и доказательств.

Почему Труханова лишили гражданства

В октябре 2025 года президент указом прекратил гражданство Украины Геннадия Труханова, кторый на тот момент занимал должность мэра Одессы. Решение приняла Комиссия при Президенте Украины по гражданству на основании материалов СБУ.

По версии спецслужбы, у Труханова есть российское гражданство и действующий загранпаспорт РФ, выданный 15 декабря 2015 года. СБУ также заявляла о наличии у него российского налогового номера.

Сам Труханов эти утверждения отрицает. Он подчеркивал, что никогда не имел российского гражданства, называл обнародованные документы поддельными и обжаловал решение о прекращении украинского гражданства в Верховном Суде.