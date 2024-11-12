Дело Гринкевичей. Чиновнику Минобороны сообщено подозрение за "списание" 94 млн гривен пени

Как пишет ГБР, в 2023-м подконтрольные львовскому бизнесмену предприятия заключили договоры с Минобороны на поставку военной одежды. Компании подписали 23 соглашения на более 1,5 млрд гривен, несмотря на то, что на тот момент не имели ни собственных производственных возможностей, ни договоренностей с другими компаниями для обеспечения надлежащего выполнения соглашений.

"Во избежание начисления штрафных санкций или их существенного уменьшения дельцы обратились к временно исполняющему обязанности директора профильного Департамента Министерства обороны Украины. Они просили перечислить выставленные штрафные санкции за нарушение сроков поставки товаров", - добавляет ГБР.

Фото: должностному лицу Минобороны сообщено подозрение за "списание" 94 млн гривен пени (dbr.gov.ua)

Подозреваемый необоснованно и безосновательно заключил дополнительные соглашения, которыми были продлены сроки поставки товаров, в том же числе и по договорам, которые были выполнены. Из-за этого выставленные штрафные санкции были безосновательно уменьшены с почти 98 млн гривен до 4,5 млн гривен.

Должностному лицу сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением - ч. 2 ст. 364 УК Украины. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

"Следствие будет просить суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен", - отмечает ГБР.

Дело Гринкевичей

В конце декабря 2023 года работники ГБР задержали одного из ключевых поставщиков Министерства обороны, который пытался подкупить должностных лиц. Речь идет о львовском предпринимателе Игоре Гринкевиче.

В частности, он привлек к организации противоправных действий своего сына и нескольких других лиц. Подконтрольные им компании в течение 2023 года заключили с Министерством обороны контракты на поставку военного обмундирования на общую сумму более 1,8 миллиарда гривен. По этим контрактам Министерство обороны получило товаров на сумму около 1,2 миллиарда гривен.

Согласно выводам экспертов, поставленное оборудование не соответствовало техническим требованиям, прописанным в контрактах, из-за недостаточного качества. Из-за несоответствия продукция не могла быть использована по назначению, что привело к убыткам для государства в размере 1 миллиард 167 миллионов гривен.

В октябре ГБР закончило расследование по закупке некачественной одежды для ВСУ.