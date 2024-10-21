Дело Гринкевичей: ГБР закончило расследование на миллиард гривен

"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении львовского бизнесмена и членов преступной организации, которые поставляли некачественную военную одежду для нужд Вооруженных Сил Украины более чем на 1 млрд гривен", - говорится в сообщении.

По данным РБК-Украина, речь идет про семью бизнесмена Игоря Гринкевича.

Стороне защиты предоставлены материалы уголовного производства для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

"Возглавил сделки предприниматель из Львова, который привлек к ним своего сына и других лиц. Подконтрольные им компании заключили в 2023 году договоры с Минобороны на поставку военной одежды на сумму более 1,8 млрд грн", - отметили в ГБР.

В течение 2023 года по указанным договорам Минобороны получило одежду на сумму почти 1,2 млрд грн.

"Поставленное имущество, согласно выводам экспертиз, не отвечало техническим требованиям договоров из-за своего низкого качества и не могло использоваться по своему целевому назначению. Поэтому убытки государства составили 1 млрд 167 млн ​​гривен", - констатировали в ведомстве.