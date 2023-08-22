Дело о геноциде. Суд ООН в сентябре проведет слушания по иску Украины к России

Отмечается, что суд проведет публичные слушания по предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией по делу Украины против РФ.

Они продлятся с 18 по 27 сентября.

Что этому предшествовало

Напомним, речь идет о деле "Применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции по преодолению всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ)". Этот иск Украина подала еще в 2017 году.

Документом Украина доказывает, что Россия нарушает соответствующие конвенции, предоставляя оружие вооруженным группировкам на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что действующая под руководством ООН независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине не смогла собрать доказательства геноцида украинцев после полномасштабного вторжения россиян.

В начале июня стало известно, что большинство судей Международного суда ООН поддержали решение о приобщении 32 государств к иску Украины против России из-за нарушения Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.