Дело о геноциде. Более 30 стран присоединились к иску Украины против России в суде ООН

Судьи Международного суда установили, что у стран, приобщившихся к делу, должны до пятого июля 2023 года предоставить суду заявления о вступлении в дело, а также высказать свои мнения по делу.

Кроме этого, суд ООН единогласно отказал Соединенным Штатам в присоединении к иску Украины против России на этапе предварительных возражений сторон.

О присоединении к иску заявили:

Австралия,

Австрийская Республика,

Королевство Бельгия,

Республика Болгария,

Канада,

Королевство Нидерланды,

Республика Хорватия,

Республика Кипр,

Чехия,

Королевство Дания,

Республика Эстония,

Финляндская Республика,

Французская Республика,

Федеративная Республика Германия,

Греческая Республика,

Ирландия,

Итальянская Республика,

Латвийская Республика,

Княжество Лихтенштейн,

Литовская Республика,

Великое Герцогство Люксембург,

Республика Мальта,

Новая Зеландия,

Королевство Норвегия,

Республика Польша,

Португальская Республика,

Румыния,

Словацкая Республика,

Республика Словения,

Королевство Испания,

Королевство Швеция,

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Слушания по первому иску Украины против РФ начались 6 июня, а завершатся 14 июня. Из-за этого решение может быть принято в конце 2023 – начале 2024 года.

Напомним, речь идет о деле "Применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции по преодолению всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ)". Этот иск подала Украина еще в 2017 году.

Документом Украина доказывает, что Россия нарушает соответствующие конвенции, предоставляя оружие вооруженным группировкам на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что действующая под руководством ООН независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине не смогла собрать доказательства геноцида украинцев после полномасштабного вторжения россиян.

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