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Дело о геноциде. Более 30 стран присоединились к иску Украины против России в суде ООН

Фото: более 30 стран присоединились к иску Украины против России в суде ООН (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

Большинство судей Международного суда ООН поддержали решение о приобщении 32 государств к иску Украины против России из-за нарушения Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба суда.

Судьи Международного суда установили, что у стран, приобщившихся к делу, должны до пятого июля 2023 года предоставить суду заявления о вступлении в дело, а также высказать свои мнения по делу.

Кроме этого, суд ООН единогласно отказал Соединенным Штатам в присоединении к иску Украины против России на этапе предварительных возражений сторон.

О присоединении к иску заявили:

  • Австралия,
  • Австрийская Республика,
  • Королевство Бельгия,
  • Республика Болгария,
  • Канада,
  • Королевство Нидерланды,
  • Республика Хорватия,
  • Республика Кипр,
  • Чехия,
  • Королевство Дания,
  • Республика Эстония,
  • Финляндская Республика,
  • Французская Республика,
  • Федеративная Республика Германия,
  • Греческая Республика,
  • Ирландия,
  • Итальянская Республика,
  • Латвийская Республика,
  • Княжество Лихтенштейн,
  • Литовская Республика,
  • Великое Герцогство Люксембург,
  • Республика Мальта,
  • Новая Зеландия,
  • Королевство Норвегия,
  • Республика Польша,
  • Португальская Республика,
  • Румыния,
  • Словацкая Республика,
  • Республика Словения,
  • Королевство Испания,
  • Королевство Швеция,
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Слушания по первому иску Украины против РФ начались 6 июня, а завершатся 14 июня. Из-за этого решение может быть принято в конце 2023 – начале 2024 года.

Напомним, речь идет о деле "Применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции по преодолению всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ)". Этот иск подала Украина еще в 2017 году.

Документом Украина доказывает, что Россия нарушает соответствующие конвенции, предоставляя оружие вооруженным группировкам на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что действующая под руководством ООН независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине не смогла собрать доказательства геноцида украинцев после полномасштабного вторжения россиян.

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