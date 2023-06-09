Дело о геноциде. Более 30 стран присоединились к иску Украины против России в суде ООН

Большинство судей Международного суда ООН поддержали решение о приобщении 32 государств к иску Украины против России из-за нарушения Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба суда.
Судьи Международного суда установили, что у стран, приобщившихся к делу, должны до пятого июля 2023 года предоставить суду заявления о вступлении в дело, а также высказать свои мнения по делу.
Кроме этого, суд ООН единогласно отказал Соединенным Штатам в присоединении к иску Украины против России на этапе предварительных возражений сторон.
О присоединении к иску заявили:
Слушания по первому иску Украины против РФ начались 6 июня, а завершатся 14 июня. Из-за этого решение может быть принято в конце 2023 – начале 2024 года.
Напомним, речь идет о деле "Применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции по преодолению всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ)". Этот иск подала Украина еще в 2017 году.
Документом Украина доказывает, что Россия нарушает соответствующие конвенции, предоставляя оружие вооруженным группировкам на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Ранее РБК-Украина сообщало, что действующая под руководством ООН независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине не смогла собрать доказательства геноцида украинцев после полномасштабного вторжения россиян.
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