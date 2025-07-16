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Дело Боголюбова относительно санкций. Верховный Суд вынес решение по уплате судебного сбора

Украина, Среда 16 июля 2025 10:12
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Дело Боголюбова относительно санкций. Верховный Суд вынес решение по уплате судебного сбора Фото: Геннадий Боголюбов (youtube_com_MENORAyoutube)
Автор: Юлия Бойко

Верховный Суд отсрочил уплату судебного сбора состоятельному бизнесмену Геннадию Боголюбову. Он оспаривает решение о санкциях, наложенных на него Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Как указано в постановлении от 10 июля 2025 года, адвокат Боголюбова, Юрий Сухов просил суд об освобождении своего клиента от уплаты судебного сбора. Он пояснил, что из-за действия указа президента №81/2025, которым были введены персональные санкции, его подзащитный фактически лишен доступа к своим финансовым активам и не может осуществлять платежи. Это подтверждается банковскими отметками о запрете операций.

Суд признал, что блокирование активов сделало невозможным уплату сбора, и, ссылаясь на Конституцию Украины, Кодекс административного судопроизводства и практику Европейского суда по правам человека, постановил частично удовлетворить ходатайство. Уплата судебного сбора отсрочена до принятия решения по делу.

Кроме того, Верховный Суд открыл производство по иску Боголюбова к Президенту Украины, в котором предприниматель просит признать противоправной бездеятельность главы государства по рассмотрению его обращения и невнесение на рассмотрение СНБО предложений об отмене санкций. Дело будет рассматривать коллегия судей в составе пяти человек в упрощенном исковом производстве. Рассмотрение назначено на 3 сентября 2025 года.

Мнение юриста

Как говорит юрист Клим Братковский, этот случай демонстрирует интересную правовую коллизию: санкции, которые блокируют активы, одновременно затрудняют или делают невозможным доступ к правосудию для лица под санкциями.

"Суд вполне обоснованно учел практику ЕСПЧ и украинское законодательство, чтобы гарантировать истцу право на защиту. Однако следует отметить, что до этого времени Геннадий Боголюбов уже под санкциями подавал иски и ему как-то удавалось оплатить судебный сбор", - добавил он.

Санкции против Боголюбова

Напомним, в марте 2024 года российская сторона решением суда принудительно конфисковала активы Боголюбова, получив более 5 млрд рублей в бюджет.

Также 12 февраля 2024 года СНБО ввел санкции против бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, 5-го президента, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в государственной измене Виктора Медведчука.

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Геннадий Боголюбов Суд
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