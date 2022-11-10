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Потребительские настроения украинцев впервые с начала войны значительно улучшились

Фото: потребительские настроения украинцев улучшились в сентябре (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

В сентябре 2022 года Индекс потребительских настроений в Украине составил 86,0 пунктов, что на 10,5 пункта выше показателя августа. Выросли все составляющие индикатора.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения вырос и составляет 45,2, что на 6,3 п. выше уровня этого показателя в августе. Индекс текущего личного материального положения составил 37,0, что на 6,6 п. выше показателя в августе. Индекс целесообразности крупных покупок вырос на 6 п. и установился на отметке 53,3 п.

Индекс экономических ожиданий в сентябре вырос на 13,2 п. и составляет 113,3 п.

В сентябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 11,2 п. и составляет 128,9 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 0,9 п. и составляет 182,4 п. девальвационных ожиданий вырос на 12,1 п. и составляет 163,7 п.

"Ограниченная тенденция роста основных показателей летом переросла уже в существенный рост в сентябре: улучшился индекс потребительских настроений, текущего положения и экономических ожиданий. Это первое серьезное восстановление с начала полномасштабной войны с Россией. Также существенно улучшилось ожидание безработицы, в то же время уменьшилась уверенность в курсе гривны", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GFK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.

Напомним, по прогнозу правительства реальные зарплаты украинцев начнут расти уже в 2023 году. Однако в нынешнем году они упадут более чем на 17%.

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