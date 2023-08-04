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Потребление света в Украине существенно выросло из-за жары: назван пиковый день

Фото: потребление электроэнергии в Украине значительно выросло из-за жары 4 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пик потребления электроэнергии в четверг, 3 августа, по сравнению со средой вырос на 4%. Причиной тому стала жара, которая наблюдается в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"В четверг пик потребления был на 4% больше, чем в среду и зафиксирован в 21:30. Для энергосистемы это мощность нескольких тепловых энергоблоков, которые должны дополнительно включаться", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Укрэнерго", это самые тяжелые для энергосистемы часы, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности существенно ограничена.

"Потребление росло в течение всей недели вместе с повышением температуры воздуха. Самым высоким за 4 рабочих дня оно было вчера, в четверг", - констатировали в компании.

Что делать

В "Укрэнерго" просят бережливо потреблять электроэнергию. Поэтому нужно:

  • охлаждать помещение не ниже 23˚С;
  • выключать мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;
  • переносить пользование электроприборами на утренние или ночные часы;
  • выключать свет, когда выходите из помещения.

Жара в Украине

Как отметили в "Укрэнерго", жара в ближайшие дни усилится, поэтому очень важно экономно использовать электроэнергию. Это позволит снизить нагрузку на энергосистему и дать время энергоблокам завершить необходимые ремонты. Как ранее писало РБК-Украина пик жары припадет на 4-6 августа. В частности, на выходных будет до +40 градусов тепла. 

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Укрэнерго