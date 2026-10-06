Потребление без оплаты загоняет энергетику в тупик: как остановить кризис долгов

Проблему долгов на балансирующем рынке невозможно решить, пока часть потребителей может не платить за электроэнергию и одновременно оставаться подключенной.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова вице-президента Energy Club, заместителя председателя правления "Одессагаз" и бывшего замминистра энергетики Максима Немчинова.
По его словам, среди таких потребителей есть водоканалы и другие предприятия, которые по разным причинам нельзя отключить.
Простыми словами, электроэнергию они продолжают получать, но деньги за нее не поступают – и в результате финансовый дефицит накапливается на рынке и ложится на других участников.
"Нужно обязательно навести порядок на балансирующем рынке и прекратить эти игры и игрушки с неплатежами, с невозможностью отключения неплательщиков и бесплатного потребления электрической энергии водоканалами", – заявил Немчинов.
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В то же время эксперт признал, что проблема не сводится к нежеланию платить.
Во время войны отключить должника иногда невозможно физически, а в отдельных случаях техническая схема сетей не позволяет отключить одного потребителя, не задев других. Дополнительными факторами остаются статус критической инфраструктуры и другие ограничения.
"Поэтому там куча причин на самом деле, почему так происходит. И там критическая инфраструктура, и политические какие-то вещи, и еще куча всего", - пояснил он.
По словам Немчинова, часть проблем необходимо решать из-за изменения правил рынка и регуляторных решений. В то же время, ключевой задачей остается прекращение практики, при которой потребление без оплаты продолжает генерировать новые долги на балансирующем рынке.
Ранее руководитель энергетических программ ОО "Украинский институт будущего" Андриан Прокоп заявлял, что защищенные от отключения потребители генерируют многомиллиардные долги на балансирующем рынке.