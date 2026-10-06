Потребление без оплаты загоняет энергетику в тупик: как остановить кризис долгов

Долги есть, а отключить нельзя

По его словам, среди таких потребителей есть водоканалы и другие предприятия, которые по разным причинам нельзя отключить.

Простыми словами, электроэнергию они продолжают получать, но деньги за нее не поступают – и в результате финансовый дефицит накапливается на рынке и ложится на других участников.



"Нужно обязательно навести порядок на балансирующем рынке и прекратить эти игры и игрушки с неплатежами, с невозможностью отключения неплательщиков и бесплатного потребления электрической энергии водоканалами", – заявил Немчинов.

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Есть ли выход из ситуации?

В то же время эксперт признал, что проблема не сводится к нежеланию платить.

Во время войны отключить должника иногда невозможно физически, а в отдельных случаях техническая схема сетей не позволяет отключить одного потребителя, не задев других. Дополнительными факторами остаются статус критической инфраструктуры и другие ограничения.



"Поэтому там куча причин на самом деле, почему так происходит. И там критическая инфраструктура, и политические какие-то вещи, и еще куча всего", - пояснил он.



По словам Немчинова, часть проблем необходимо решать из-за изменения правил рынка и регуляторных решений. В то же время, ключевой задачей остается прекращение практики, при которой потребление без оплаты продолжает генерировать новые долги на балансирующем рынке.