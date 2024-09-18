Потребление нелегальных сигарет в Европе растет пятый год подряд, - KPMG

Согласно данным исследования, заказанного компанией Philip Morris, Франция остается крупнейшим рынком нелегальных сигарет в ЕС, на нее приходится около половины (47,7%) общего потребления.

В целом потребление нелегальной продукции в Европе растет пятый год подряд, и в 2023 году достигло 52,2 миллиарда сигарет в 38 странах, входящих в исследование.

По данным отчета, почти каждая десятая сигарета на континенте нелегальна.

В свою очередь Украина остается страной со вторым крупнейшим рынком по объему потребленных нелегальных сигарет, на уровне 8,4 млрд шт.

Организованные преступные группировки также продолжают адаптироваться к условиям, перемещая производственные мощности ближе к конечным рынкам. В 2023 году было ликвидировано более 110 подпольных фабрик по производству сигарет.

"Мы наблюдаем эволюцию организованных преступных группировок в Европе, поскольку они все чаще размещают производственные мощности ближе к западноевропейским странам. Мы считаем это явление прямым следствием провальных подходов политики, которые не смогли должным образом умерить нелегальную торговлю и снизить распространенность курения, что ставит под угрозу потребителей, правительства, легальный бизнес и общество в целом", – отметил во время презентации исследования Христос Харпантидис, старший вице-президент по корпоративным связям PMI.

Согласно отчету, в 2023 году правительства стран ЕС потеряли около 11,6 миллиарда евро налоговых поступлений из-за нелегального рынка сигарет. Франция потеряла около 7,3 миллиарда евро.

Представители Philip Morris подчеркнули необходимость комплексного подхода для борьбы с нелегальной торговлей, включая образовательные кампании, предполагаемую фискальную и регуляторную среду, а также скоординированную работу правоохранительных органов и частного сектора.

Стоит отметить, что KPMG оценивает потребление нелегальных сигарет по всей Европе уже 18 лет подряд. В настоящее время отчет охватывает ситуацию в 38 европейских странах.